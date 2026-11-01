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        Çikolata kisti anne olma şansını ortadan kaldırmıyor Çikolata kisti doğurganlığı azaltıyor, umudu değil

        Doç. Dr. Eser Çolak, çocuk sahibi olmayı planlayan birçok kadını endişelendiren çikolata kistinin, doğurganlığı azaltabilse de tüp bebek tedavisinin önünde aşılmaz bir engel oluşturmadığını söyledi. Doç. Dr. Çolak, "Çikolata kisti tüp bebek tedavisini imkânsız hâle getirmez. Doğru zamanda ve kişiye özel planlanan tedaviyle gebelik şansı artırılabilir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Çikolata kisti anne olma şansını ortadan kaldırmıyor Çikolata kisti doğurganlığı azaltıyor, umudu değil

        Doç. Dr. Eser Çolak, çocuk sahibi olmayı planlayan birçok kadını endişelendiren çikolata kistinin, doğurganlığı azaltabilse de tüp bebek tedavisinin önünde aşılmaz bir engel oluşturmadığını söyledi. Doç. Dr. Çolak, "Çikolata kisti tüp bebek tedavisini imkânsız hâle getirmez. Doğru zamanda ve kişiye özel planlanan tedaviyle gebelik şansı artırılabilir" dedi.

        Acıbadem Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Eser Çolak, Endometriozis hastalığının yumurtalıkta oluşturduğu ve tıp literatüründe endometrioma olarak adlandırılan çikolata kistinin, özellikle üreme çağındaki kadınlarda görüldüğünü ifade etti. İçerisindeki koyu kahverengi sıvı nedeniyle bu isimle anılan kistlerin, yumurtalık rezervini ve üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Çolak, erken değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

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        Sağlıklı yumurta sayısını azaltabilir

        Çikolata kistlerinin yumurtalık dokusunda yerleşerek sağlıklı yumurta sayısını azaltabileceğini belirten Doç. Dr. Eser Çolak, doğal yolla gebelik şansını düşüren mekanizmaları şöyle anlattı:

        "Bu kistler yumurtlamayı bozabilir ve karın içinde yapışıklıklara yol açarak yumurtanın tüplerden geçişini zorlaştırabilir. Rahim içi ortamın olumsuz etkilenmesi ise embriyonun tutunma şansını düşürebilir. Tüm bu nedenlerle çikolata kisti olan kadınlarda doğal yolla gebelik elde etme ihtimali azalabilir."

        Tüp bebek önemli bir avantaj sağlıyor

        Tüp bebek yönteminin çikolata kistine bağlı bazı engelleri aşabildiğini vurgulayan Çolak, "Tüp bebek yönteminde yumurtalar doğrudan yumurtalıktan alınır, laboratuvar ortamında döllendikten sonra rahme transfer edilir. Böylece tüplerin tıkalı veya yapışık olması gebelik için engel oluşturmaz" diye konuştu.

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        Bununla birlikte büyük veya birden fazla çikolata kistinin tedavi sürecini zorlaştırabileceğine dikkat çeken Dr. Çolak, özellikle bu durumlarda yumurta toplama işleminin güçleşebileceğini ve yumurtalık rezervinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

        Cerrahi kararı nasıl değerlendiriliyor

        Öte yandan, her çikolata kistinde ameliyat gerekmediğini belirten Doç. Dr. Çolak, cerrahi kararının hastaya özel verilmesi gerektiğini söyledi. Çolak, "Bazen şiddetli ağrı oluşturan büyük kistler tüp bebek tedavisinden önce veya sonra cerrahi olarak çıkarılabilir. Ancak her cerrahi müdahale yumurtalık dokusuna zarar verebilir. Bu nedenle karar; hastanın yaşı, yumurtalık rezervi ve gebelik planı dikkate alınarak verilmelidir" dedi.

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        Umut veren seçenek

        Çikolata kistinin doğurganlığı azaltan önemli bir faktör olduğunu ancak anne olma ihtimalini ortadan kaldırmadığını vurgulayan Doç. Dr. Eser Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çikolata kisti tüp bebek tedavisini imkânsız hâle getirmez. Hangi yolun izleneceği, hastanın yaşı, yumurtalık rezervi, kistin boyutu ve gebelik planı dikkate alınarak kişiye özel şekilde belirlenir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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