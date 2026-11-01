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        Göztepe, Süper Lig'de 4 haftadır kazanıyor

        MUSTAFA GÜNGÖR - Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek bu sezon 3'ü dış sahada olmak üzere 4. galibiyetine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Göztepe, Süper Lig'de 4 haftadır kazanıyor

        MUSTAFA GÜNGÖR - Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek bu sezon 3'ü dış sahada olmak üzere 4. galibiyetine ulaştı.

        Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 6 haftada 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşayan Göztepe, milli aranın ardından toparlanmayı başardı.

        Sarı-kırmızılı ekip, sakatlığı düzelen oyuncularının yeniden ilk 11'e dönmesiyle çıkışa geçti, son 4 haftada 12 puan aldı.

        - 4 haftada 12 puan topladı

        İzmir ekibi, ilk 6 haftada Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK'ye mağlup oldu.

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        Ligin 7. haftasından itibaren çıkışa geçen Göztepe, Eyüpspor deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı. Sekizinci haftada Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada bu sezon iç sahadaki ilk 3 puanını Arca Çorum FK karşısında 2 golle aldı.

        - Fenerbahçe'ye 3 maçtır kaybetmiyor

        Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 2-1 kazanmayı bildi.

        İzmir temsilcisinde sonradan oyuna giren Armstrong ve Henrique'nin kaydettiği gollerle Göztepe, deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

        Geçen sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan İzmir temsilcisi, 0-0 berabere kaldığı sarı-lacivertli ekiple ligin ikinci yarısında deplasmanda da 1-1 berabere kalarak rakibine kaybetmedi.

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        - Bu sezon 21 gol atıp kalesinde 17 gol gördü

        Göztepe, Süper Lig'in ilk 10 haftasında rakip kalelere 21 gol atmayı başarırken, kalesinde ise 17 gol gördü.

        Geçen sezonu ligin en az gol yiyen 2. takımı olarak tamamlayan İzmir temsilcisi, bu sezon ligde en çok gol yiyen 4. takım konumunda yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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