Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de 14 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        İzmir'de 14 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        İzmir'in Tire ilçesinde cinayet ve uyuşturucu ticaretinden 14 yıldır aranan firari, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        İzmir'de 14 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        İzmir'in Tire ilçesinde cinayet ve uyuşturucu ticaretinden 14 yıldır aranan firari, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

        İzmir'in Tire ilçesinde, tasarlayarak öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan Ş.K. (59) düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. İlçe genelinde yürütülen kararlı çalışmalar kapsamında, güvenlik güçleri uzun süredir firari olarak aranan şüphelinin adresini tespit etti. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kireli Mahallesi'ndeki bir eve müşterek operasyon düzenlendi. Adreste saklandığı belirlenen zanlı, güvenlik güçlerinin baskınıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemleri sürüyor

        Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        'IV. Murat' operası, 'İzmir Kültür Yolu Festivali'nde sahnelendi
        'IV. Murat' operası, 'İzmir Kültür Yolu Festivali'nde sahnelendi
        İzmir'in en kuzeyinden en güneyine gezi İzmir'i 7 bin 150 kişi ücretsiz gez...
        İzmir'in en kuzeyinden en güneyine gezi İzmir'i 7 bin 150 kişi ücretsiz gez...
        Liselilerden böbrek taşına yönelik bilimsel araştırma
        Liselilerden böbrek taşına yönelik bilimsel araştırma
        İzmir'de 14 yıldır aranan hükümlü saklanmak için açtığı kuyuya giremeden ya...
        İzmir'de 14 yıldır aranan hükümlü saklanmak için açtığı kuyuya giremeden ya...
        İzmir'de "Beydağ Efeler Yolu Doğa, Tarih ve Kültür Etkinlikleri" başladı
        İzmir'de "Beydağ Efeler Yolu Doğa, Tarih ve Kültür Etkinlikleri" başladı
        Alaçatıspor deplasmanda iki golle kazandı
        Alaçatıspor deplasmanda iki golle kazandı