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        'IV. Murat' operası, 'İzmir Kültür Yolu Festivali'nde sahnelendi

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci günü, opera gösteriminden geleneksel danslara, sergilerden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla sanatseverleri bir araya getirdi. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği 'IV. Murat' operası, öne çıkan etkinlikler arasında yer alırken, Kafkas dansları, mitolojik anlatılar, el sanatları atölyeleri ve çocuklara yönelik programlar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        'IV. Murat' operası, 'İzmir Kültür Yolu Festivali'nde sahnelendi

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 8’inci günü, opera gösteriminden geleneksel danslara, sergilerden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla sanatseverleri bir araya getirdi. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği 'IV. Murat' operası, öne çıkan etkinlikler arasında yer alırken, Kafkas dansları, mitolojik anlatılar, el sanatları atölyeleri ve çocuklara yönelik programlar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 'IV. Murat' operası sahnelendi. Turan Oflazoğlu'nun librettosunu yazdığı, Okan Demiriş'in bestelediği eser, Sultan IV. Murat'ın çocuk yaşta tahta çıkışından yaşamının sonuna uzanan süreci sahneye taşıdı. Orkestra şefliğini Tolga Taviş'in üstlendiği yapımda izleyiciler, tarihsel olayları müziğin ve dramatik anlatımın birleştiği bir sahne deneyimiyle takip etti.

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        Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde gerçekleştirilen Kafkas Rüzgarı gösterisi ise geleneksel müzikleri ve danslarıyla izleyicileri Kafkas kültürünün zengin dünyasına taşıdı. Cesaret, sevda, gurur ve kardeşlik temalarının dans figürleriyle anlatıldığı performansta sanatseverler, coşkulu ritimlere ve geleneksel dansların estetiğine tanıklık etti.

        İZMİR'İN EFSANELERİ VE KADIN SANATÇILARIN ESERLERİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

        İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen 'Efsaneleriyle Smyrna' etkinliğinde Neval Savak'ın anlatımı ve Neda Olsoy'un moderatörlüğüyle İzmir'in mitolojik ve tarihsel geçmişi ele alındı. Homeros, Kral Tantalos, Artemis, Athena ve Amazonlar gibi mitolojik figürlerin yanı sıra Yedi Uyurlar, Siren Kayalıkları, Kadifekale ve Perili Köşk gibi kentin hafızasında yer eden efsaneler anlatıldı.

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        İzmir Kültür Sanat Fabrikası Zehra Çiçek Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilen 'Gelgitler Arasındaki Kadınlar: Hollanda-Türkiye Kadın Sanat Kardeşliği' sergisi, 2 ülkeden kadın sanatçıların çalışmalarını aynı çatı altında buluşturdu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Almula İdil Kılıç Sanat Atölyesi'ndeki 'Çinili Düşler Çini Seçkisi' ise geleneksel çini sanatının özgün örneklerini sanatseverlere sundu.

        GELENEKSEL EL SANATLARI

        İzmir Kültür Sanat Fabrikası Alsancak Halk Kütüphanesi'nde Hayriye Dilan Kocaoğlu yürütücülüğünde düzenlenen 'İçinden İzmir Geçen Kolajlar' atölyesinde katılımcılar, kentin kendilerinde uyandırdığı duygu ve çağrışımları görsel çalışmalara dönüştürdü. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ise Gülay Eker eşliğinde 'Kaligrafi Atölyesi' düzenlendi. Katılımcılar, güzel yazı sanatının inceliklerini öğrendi. Harflerin biçim, düzen ve estetik açıdan ele alındığı çalışmada ziyaretçiler, yazıyı sanatsal bir ifadeye dönüştüren teknikleri tanıdı ve özgün harf kompozisyonları oluşturmayı deneyimledi.

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        Aynı müzede Nermin Ertuğrul eşliğinde düzenlenen 'Kazaziye Atölyesi'nde ise katılımcılar, geleneksel kazaziye sanatının uygulama yöntemlerini keşfetti. Katılımcılar, özel malzemeler ve el aletleriyle yapılan uygulamaları inceleyip geleneksel zanaatın incelikleri hakkında bilgi edindi.

        ÇOCUKLAR TİYATRO VE EDEBİYATLA HAYAL DÜNYALARINI KEŞFETTİ

        Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde sahnelenen Elsa Çocuk Müzikali, minik izleyicileri müzik ve macerayla dolu bir hikayeyle buluşturdu. Çocuklar, iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi eğlenceli sahne anlatımı ve müziklerle izledi. Aynı sahnede izleyiciyle buluşan Arı Maya çocuk oyunu ise doğa sevgisini merkeze alan hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

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        İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanı'nda çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Meltem Karabağ'ın katılımıyla 'Kahraman Gemilerimiz Kitabı Eğitim Atölyesi ve Söyleşisi' gerçekleştirildi. Çocuklar, kitap üzerinden yürütülen etkileşimli söyleşide gemileri tanıdı ve denizcilik kültürüne ilişkin bilgiler edindi.

        Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere ise Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi https://kulturyolufestivali.com ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşılabilir.

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