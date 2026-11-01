İzmir'in en kuzeyinden en güneyine gezi İzmir'i 7 bin 150 kişi ücretsiz gezilerle keşfetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kültür gezileri, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini vatandaşlarla buluşturuyor. Haziran 2024’ten bu yana 30 ilçeden 7 bin 150 kişinin katıldığı geziler kapsamında Ödemiş, Tire ve Foça’ya ziyaretler düzenlendi. Muhtarlarla iş birliği içinde yıl boyunca sürdürülen geziler, katılımcılara yeni yerler keşfetme ve sosyalleşme fırsatı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak, kültürel yaşama katılımı artırmak ve ilçeler arasındaki sosyal bağları güçlendirmek amacıyla ücretsiz kültür gezilerini sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde düzenlenen geziler, İzmirlilere yaşadıkları kenti keşfetme fırsatı sunuyor. Haziran 2024’ten bu yana 30 ilçeden 7 bin 150 kişinin katıldığı geziler kapsamında Ödemiş, Tire ve Foça ziyaret edildi. Programın son konukları Kınıklı yurttaşlar oldu. Ödemiş’in tarihi Birgi Mahallesi’ni gezen katılımcılar, bölgenin kültürel mirasını yakından tanıdı.

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Kınıklılar Birgi’nin tarihine yolculuk yaptı

Kınık Yeni Mahalle Muhtarlığı aracılığıyla geziye katılan vatandaşlar, Ödemiş’in tarihi Birgi Mahallesi’ni ve Gölcük Gölü’nü ziyaret etti. Tarihi yapıları yakından tanıyan katılımcılar, bölge esnafından alışveriş yaparak yerel yaşamı da deneyimledi. Ödemiş’i ilk kez gören vatandaşlar, gezinin yeni yerler keşfetmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağladığını belirtti.

"30 ilçeden 7 binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık"

Kültür gezileri hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler’de görevli Kerem Karamanlıoğlu, Birgi ve Gölcük’ün yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "2024 yılından bu yana muhtarlarımızla iş birliği içinde düzenlediğimiz kültür gezilerinde vatandaşlarımızı Birgi, Gölcük, Ödemiş, Foça ve Tire’de ağırlıyoruz. Özellikle Birgi’nin tarihi dokusu ve Gölcük’ün doğal güzellikleri büyük ilgi görüyor. Birçok vatandaşımız bu bölgeleri ilk kez ziyaret ediyor. Biz de kentimizin tarihini ve doğal güzelliklerini tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar İzmir’in 30 ilçesinden 7 binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık. Projemiz büyüyerek devam ediyor" dedi.

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"Vatandaşlarımız bu gezilerin devam etmesini istiyor"

Kınık Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Baysun, 46 kişilik grupla Ödemiş ve Birgi’yi ziyaret ettiklerini belirterek, gezilere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Daha önce muhtarlarla düzenlenen geziye katıldıklarını, ardından mahalle sakinleri için talepte bulunduğunu anlatan Baysun, "Vatandaşlarımız gezilerden çok keyif alıyor. Rehberimizin yol boyunca tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi vermesi de çok beğenildi. Yoğun çalışma temposu ve ekonomik nedenlerle herkes gezme fırsatı bulamıyor. Belediyemizin ücretsiz kültür gezileri bu açıdan çok kıymetli. Katılımı da artırıyor. Bu çalışmaların gelişerek devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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"İlk kez geldim, buram buram tarih kokuyor"

Ödemiş’i ilk kez ziyaret eden Fatma Asangil, mahalle muhtarının duyurusuyla geziye katıldığını belirterek, "Yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Ödemiş’i çok beğendim, buram buram tarih kokuyor. Tarihi yerleri görmek ve ülkemizin güzelliklerini tanımak benim için çok değerli. Ücretsiz geziler sayesinde herkes, kendi imkanlarıyla göremeyeceği yerleri keşfedebiliyor. Yeni geziler düzenlenirse yine seve seve katılırım" ifadelerini kullandı.

"İzmir’in en kuzeyinden geldim, çok güzel bir gün geçirdim"

Kınık’tan geziye katılan Meral Kilinç, Ödemiş ve Birgi’nin tarihi ve doğal güzelliklerini çok beğendiğini belirterek, "Ücretsiz gezi düzenlendiğini duyunca arkadaşımla birlikte başvurduk. İzmir’in birbirinden güzel pek çok yeri var. Bu gezilerin farklı ilçelerde de düzenlenmesini isterim. Böylece daha önce görme fırsatı bulamayanlar da kentimizin güzelliklerini keşfedebilir. İzmir’in en kuzeyinden, Kınık’tan geldim. Çok güzel bir geziydi" şeklinde konuştu.

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"Ödemiş’in tarihini öğrendik, günümüz dolu dolu geçti"

Kınık’tan geziye katılan emekli memur Halil Bodrum, Ödemiş’i ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Ödemiş’i çok beğendim. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birgi’de tarihi yerleri gezdik, Birgivi Hazretleri’nin mezarını ziyaret ettik ve alışveriş yaptık. Günümüz dolu dolu geçti. Bu tür gezilerin devam etmesini istiyoruz" dedi.

İzmir’in kültürel mirası daha fazla kişiye ulaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen kültür gezileri, yıl boyunca devam ediyor. Ödemiş gezilerinde Birgi’nin tarihi sokakları, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, Bedia Akartürk Müzesi, İmam Birgivi Mezarlığı, Aydınoğlu Meydanı ve Dervişağa Camii çevresi ziyaret ediliyor. Gölcük’te göl kıyısı, köy kahvesi, pazar yeri ve yerel fırınlar aracılığıyla bölgenin doğal güzellikleri ve yerel yaşamı tanıtılıyor. Tire gezilerinde Atatürk Parkı, Tire Kent Müzesi, Derekahve ve Salı Pazarı; Foça gezilerinde ise Foça ve Yenifoça sahilleri, Yel Değirmeni ve Beş Kapılar gezi rotasında yer alıyor.