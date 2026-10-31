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        Çeşme Belediyespor evinde Yelkispor'a 1-0 mağlup oldu

        İzmir Süper Amatör Lig'in 2. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında Yelkispor'a 10 mağlup oldu. Karşılaşmada Yelkispor penaltı golüyle galibiyete ulaşırken, Çeşme Belediyespor ikinci yarıda kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Çeşme Belediyespor evinde Yelkispor'a 1-0 mağlup oldu

        İzmir Süper Amatör Lig'in 2. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında Yelkispor'a 10 mağlup oldu. Karşılaşmada Yelkispor penaltı golüyle galibiyete ulaşırken, Çeşme Belediyespor ikinci yarıda kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        İzmir Süper Amatör Lig'de 2. haftasında Çeşme Belediyespor Yelkispor'u ağırladı. Mücadelede her iki takım da galibiyet için sahaya çıkarken, karşılaşmanın sonucunu penaltı golü belirledi.

        Yelkispor penaltıyla öne geçti. Karşılaşmanın 15. dakikasında penaltı kazanan Yelkispor'da topun başına geçen Koray Şengül, atışı gole çevirerek takımını 10 öne geçirdi.

        İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına Yelkispor'un 10 üstünlüğüyle gitti.

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        Çeşme Belediyespor penaltı fırsatını değerlendiremedi

        İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Çeşme Belediyespor, 72. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Akın Alkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamayınca ev sahibi ekip beraberlik şansını değerlendiremedi.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da gol girişimleri sonuç vermedi ve mücadele Yelkispor'un 10 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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