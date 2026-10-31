Çeşme Belediyespor evinde Yelkispor'a 1-0 mağlup oldu

İzmir Süper Amatör Lig'in 2. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında Yelkispor'a 10 mağlup oldu. Karşılaşmada Yelkispor penaltı golüyle galibiyete ulaşırken, Çeşme Belediyespor ikinci yarıda kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.

İzmir Süper Amatör Lig'de 2. haftasında Çeşme Belediyespor Yelkispor'u ağırladı. Mücadelede her iki takım da galibiyet için sahaya çıkarken, karşılaşmanın sonucunu penaltı golü belirledi.

Yelkispor penaltıyla öne geçti. Karşılaşmanın 15. dakikasında penaltı kazanan Yelkispor'da topun başına geçen Koray Şengül, atışı gole çevirerek takımını 10 öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına Yelkispor'un 10 üstünlüğüyle gitti.

REKLAM

Çeşme Belediyespor penaltı fırsatını değerlendiremedi

İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Çeşme Belediyespor, 72. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Akın Alkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamayınca ev sahibi ekip beraberlik şansını değerlendiremedi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da gol girişimleri sonuç vermedi ve mücadele Yelkispor'un 10 üstünlüğüyle sona erdi.