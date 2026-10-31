İzmir'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Aramada 1 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Arıkbaşı Mahallesi'nde U.K. ve Z.K'nin ikametlerinde arama yaptı.

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