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        Altay - 1922 Akşehir SK: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Altay - 1922 Akşehir SK: 1-1

        STAT: İzmir Atatürk

        HAKEMLER: Tolga Türksever, Ali Han Köse, Emirhan Konyalı

        ALTAY: Ulaş - Mert (Dk. 59 Anıl Serhan), Yunus Efe, Sefa, Nurullah Efe, Özay (Dk. 59 Osman), Oktay (Dk. 85 Emirhan), Ali, Mehmet Kaymaz (Dk. 85 Efe Pehlivan), Salih (Dk. 78 Caner), Onur

        1922 AKŞEHİR SK: Yusuf - Taha (Dk. 63 Emirhan), Ali Can (Dk. 70 Yasin), Osman (Dk. 87 Semih), Ömer, Can, Ali, Osman, Uğur (Dk. 63 Furkan), Akın, Arif

        GOLLER: Dk. 35 Onur (P) (Altay), Dk. 38 Akın (P) (1922 Akşehir SK)

        SARI KARTLAR: Nurullah Efe, Anıl Serhan (Altay), Taha, Ali (1922 Akşehir SK)

        3’üncü Lig 2’nci Grup 9’uncu hafta maçında Altay, evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında iki takımın da birer penaltı vuruşunu gole çevirdiği randevuda Altay’ın golünü Onur, konuk ekibin golünü Akın kaydetti. Bu sonuçla Altay 10, 1922 Akşehir SK 4 puana ulaştı.

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        35’inci dakikada Altaylı Nurullah Efe ceza sahasında Taha’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tolga Türksever penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Onur, ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0.

        38’inci dakikada bu kez 1922 Akşehir SK penaltı kazandı. Nurullah, ceza sahasında Uğur’u indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. Akın, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.

        İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

        53’üncü dakikada konuk takımdan Arif’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ulaş uzanarak topu kornere çeldi.

        64’üncü dakikada Altay atağında soldan Nurullah Efe’nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Kaymaz’ın plase şutunda top çataldan döndü.

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        90+3’üncü dakikada sağdan Efe Pehlivan’ın ortasında Onur kafayı vurdu, kaleci uzanarak köşeye giden topu çeldi.

        Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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