Altay - 1922 Akşehir SK: 1-1

38’inci dakikada bu kez 1922 Akşehir SK penaltı kazandı. Nurullah, ceza sahasında Uğur’u indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. Akın, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.

3’üncü Lig 2’nci Grup 9’uncu hafta maçında Altay, evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında iki takımın da birer penaltı vuruşunu gole çevirdiği randevuda Altay’ın golünü Onur, konuk ekibin golünü Akın kaydetti. Bu sonuçla Altay 10, 1922 Akşehir SK 4 puana ulaştı.

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