Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarihle buluştu, limonata yaptı
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen Çeşme Limonu ve Limonata Atölyesi'nde çocuklar, ilçenin tarihî mirasını keşfederek yerel limonlarla kendi içeceklerini hazırladı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen Çeşme Limonu ve Limonata Atölyesi'nde çocuklar, ilçenin tarihî mirasını keşfederek yerel limonlarla kendi içeceklerini hazırladı.
Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Yeşim Yüksel'in beş yıldır sürdürdüğü Çeşme Limonu ve Limonata Atölyeleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşmeli çocukları bir araya getirdi.
Tarihî Çeşme Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Minik Müze Korucuları" olarak kale gezisine katılan çocuklar, ilçenin tarihî ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Gezinin ardından kale önündeki atölyeye geçen çocuklar, Çeşme limonunu tanıyarak limonata yapımını uygulamalı olarak öğrendi.
"Tadılabilir Müzecilik" yaklaşımı
Yeşim Yüksel'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, "Tadılabilir Müzecilik" yaklaşımıyla tarih, doğa, yerel tarım ve gastronomi bir araya getirildi. Çocukların yerel ürünleri tanıması, içecek hazırlama becerisi kazanması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık geliştirmesi amaçlandı.
Beşinci yılına ulaşan atölyelerle, Çeşme'nin yerel tarımsal değerlerinin yeni kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Çeşme limonunun yetiştiği coğrafyayla ve ilçenin kültürüyle bağının ele alındığı çalışmalar, çocuklara üretime katılarak öğrenme olanağı sunuyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.