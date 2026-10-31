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        3'üncü Lig'de Ege ekipleri zorlu sınavlarda

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Play-Off hedefindeki Ayvalıkgücü Belediyespor'un konuğu olacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki 9'uncu hafta maçı 15.00'te başlayacak. Geçen hafta Denizli İdmanyurdu deplasmanında 2-0 yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Bigaspor, zirve takipçisi Etimesgut SK'yı ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
        3'üncü Lig'de Ege ekipleri zorlu sınavlarda

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Play-Off hedefindeki Ayvalıkgücü Belediyespor'un konuğu olacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki 9'uncu hafta maçı 15.00'te başlayacak. Geçen hafta Denizli İdmanyurdu deplasmanında 2-0 yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Bigaspor, zirve takipçisi Etimesgut SK'yı ağırlayacak.

        Son 3 maçından 7 puan çıkaran 16 puanlı 3'üncü sıradaki Balıkesirspor, aynı puanla bir basamak altında yer alan Bursa Yıldırım SK'nın misafiri olacak. Bu maçlar da 15.00'te başlayacak. Ligde 10 puanla 10'uncu sırada yer alan Gaziemir SK, 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 15 puanlı 5'inci basamaktaki Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak. Altı haftadır 3 puana hasret kalan Söke 1970 ise aynı saatte yeni teknik direktörü Ömer Kaplan idaresindeki ilk maçında lider Gemlik Sümerbey'i konuk edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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