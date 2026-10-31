Menemen FK'da hedef 3 puan

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Çorlu Spor 1947 ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Hatayspor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Topladığı 10 puanla haftaya 10'uncu sırada giren Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez, Hatayspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Hatayspor ise eksi 5 puanla 17'nci basamakta yer aldı.

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