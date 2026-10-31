Dünya Yenihayat, Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye için yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli okçusu Dünya Yenihayat, Senegal’de düzenlenecek Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi temsil edecek. Sezon boyunca uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan Yenihayat, olimpiyatlarda da madalya mücadelesi verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli okçusu Dünya Yenihayat, Senegal’de düzenlenecek Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek. 31 Ekim13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor etkinliği olma özelliğini taşıyor. Okçulukta kadınlar kategorisinde mücadele edecek Yenihayat, organizasyonda Türkiye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışacak. Türkiye, oyunlara 16 spor dalında 14 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 34 sporcuyla katılacak. Okçuluk müsabakaları, Stade Abdoulaye Wade Spor Kompleksi’nde yapılacak. Eleme müsabakaları 6 ve 8 Kasım’da, finaller ise 7, 9 ve 10 Kasım’da gerçekleştirilecek.

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Uluslararası arenada madalya yağmuru

Başarılı bir sezon geçiren Yenihayat, İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazandı. Temmuz ayında İtalya’da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda iki altın ve bir gümüş madalya elde eden milli okçu, nisan ayında Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın ilk ayağında da klasik yay kadın milli takımıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.