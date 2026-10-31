Karşıyaka potada Bursaspor deplasmanında
BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Karşıyaka yarın Bursaspor deplasmanında bu sezon ilk dış saha galibiyetini arayacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Karşıyaka yarın Bursaspor deplasmanında bu sezon ilk dış saha galibiyetini arayacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Bu sezon daha önce çıktığı iki deplasmanı kaybeden Kaf-Kaf, geçen hafta evinde taraftarlarıyla ilk kez buluştuğu maçta Fenerbahçe'ye yenilmişti. Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon son hafta Bursaspor'u iç sahada geriden gelerek son salisede yenip mucizevi bir şekilde küme düşmekten kurtulmuştu. Bursa ekibi bu yıl çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle düşme hattında yer aldı.
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