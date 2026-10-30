Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Aliağalı çocuklara 'Geleceğin sınıfı'

        Aliağalı çocuklara 'Geleceğin sınıfı'

        Aliağa 100. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerin araştırdığı, ürettiği ve iş birliği içinde öğrendiği FCL (Geleceğin Sınıf Laboratuvarı), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Aliağalı çocuklara 'Geleceğin sınıfı'

        Aliağa 100. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerin araştırdığı, ürettiği ve iş birliği içinde öğrendiği FCL (Geleceğin Sınıf Laboratuvarı), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından geliştirilen FCL modeli, geleneksel sınıf düzenini araştırma, üretim, sunum ve iş birliği gibi farklı öğrenme alanlarıyla yeniden şekillendiriyor. Öğrencilerin yalnızca öğretmeni dinlemekle kalmayıp teknolojiyi kullanarak araştırdığı, tasarladığı ve ürettiklerini arkadaşlarına sunduğu bu modelle aktif katılımı destekleyen bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor. Aliağa 100. Yıl Ortaokulu'nda kurulan FCL (Geleceğin Sınıf Laboratuvarı), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Okul Müdürü Bengül Özelçi, esnek öğrenme ortamları ve kapsayıcı eğitim anlayışı doğrultusunda yeni bir sınıf tasarladıklarını belirtti. Özelçi, "Çocuklarımızın iş birliğine dayalı olarak kendi fikirlerini üretebilecekleri bir sınıf ortamı hazırladık. Bu, aynı zamanda İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Erasmus+ KA121 2026 projesi kapsamındaki taahhütlerimizden biri" dedi.

        REKLAM

        Özelçi, proje kapsamında 10 öğrenci ve 4 öğretmenin İspanya'ya gönderileceğini de ifade etti.

        Öğrencilerin hazırladığı materyaller farklı okullarda da kullanılıyor

        İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Koordinatörü Seçil Yıldırım Şimşek, Erasmus programı kapsamındaki hedeflerden birinin öğrenmenin uygulamaya dönüştüğü, iş birliğine dayalı eğitim ortamları oluşturmak olduğunu belirtti. Öğretmen ve öğrencilerin yurt dışında edindikleri deneyimleri bu sınıflarda hayata geçirdiklerini ifade eden Şimşek, öğrencilerin hazırladığı eğitim materyallerinin farklı okullarda da kullanıldığını vurguladı.

        "En büyük hediye öğrencilerimizin başarısı"

        REKLAM

        Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı. Öğrencilerin araştıran, üreten ve kendilerini geliştiren bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Acar, en büyük hediyenin öğrencilerin elde edeceği başarılar olduğunu ifade etti.

        Öğrenciler kendi öğrenme materyallerini üretiyor

        Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri laboratuvarı gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmen Çağla Yalçınkaya, 6. sınıf İngilizce dersinde öğrencileriyle gerçekleştirdiği uygulamayı anlattı. Çalışma kapsamında öğrencilere dünyanın farklı şehirlerinden 360 derece görüntüler izletildi. Öğrenciler, görüntülerden hareketle şehirleri tespit ederek, birer seyahat acentesi gibi araştırma yaptı. Şehirlerin simge yapılarını 3D yazıcıyla modelleyen öğrenciler, gezilecek yerleri ve yapılabilecek etkinlikleri anlatan afişler hazırladı. Protokol üyeleri de öğrencilerin derslerde kullandığı 360 derece görüntüleri deneyimledi. Açılışta ayrıca eğitime ve projeye sağladıkları desteklerden dolayı protokol üyelerine hediye takdim edildi.

        REKLAM

        Açılışa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Koordinatörü Seçil Yıldırım Şimşek katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza
        İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat Ege Bölgesi'nin muhtemel felak...
        İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat Ege Bölgesi'nin muhtemel felak...
        İzmir'de 2 bin 198 personelin katılımıyla deprem tatbikatı
        İzmir'de 2 bin 198 personelin katılımıyla deprem tatbikatı
        9 aylık bebeğe bile aldırmadan trafik terörü estiren magandalara sert ceza
        9 aylık bebeğe bile aldırmadan trafik terörü estiren magandalara sert ceza
        Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
        Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır