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        Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.

        İzmir temsilcisi, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

        Göztepe, yarın saat 19.00'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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