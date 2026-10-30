Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
İzmir temsilcisi, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.
Göztepe, yarın saat 19.00'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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