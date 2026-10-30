İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizlerin arkadaşları, acılı anneyi yalnız bırakmadı

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar Batmaz'ın (15) arkadaşları, kardeşlerin annesi Tülin Batmaz'ı, felaketin 6'ncı yıl dönümünde ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde ikiz çocukları Sayra ve Çınar Batmaz'ı kaybeden Tülin Batmaz'ı depremin 6'ncı yıl dönümünde Sayra ve Çınar'ın yakın arkadaşları ziyaret etti. İkizlerin arkadaşları Nihan Tere, Yağmur Çavuşoğlu, Ela Karakulak, Ali Külcü ve Deniz Gültekin'in ziyaretine AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. Deprem günü iş yerinde olduğunu haberi alır almaz eve geldiğini belirten Tülin Batmaz, arabayı bırakıp koşarak eve ulaştığını söyledi. Batmaz, "Mahkemenin sonuçlanmasını istiyorum. 6 yıl bitmeyen bir mahkemeden bahsediyoruz. Ne olduğu ve kimin suçlu olduğu her şey çok belli. Maalesef sonuçlanmaması çok acı. Sonuç değişmeyecek ama en azından içimize su serpeceğiz" dedi. Sayra Çınar Vakıfı'nı kurarak Sayra ve Çınar'ın hikayesini tamamlamak ve isimlerini yaşatmak istediğini dile getiren Batmaz, vakıfta eğitim bursu verdiklerini söyleyerek, "Kütüphaneler, su kuyuları, ormanlar açıyoruz. İmkan sahibi olmayan çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Hikayeleri yarım kalmasın istiyorum" diye konuştu. Sayra ve Çınar'ın arkadaşlarının ilk günden beri yanında olduğunu aktaran Batmaz, "Onları vakıfta geleceğin yöneticisi olarak görüyorum" dedi.

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'ÖNLEM ALMAK EN ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, depremde çok sayıda ailenin hikayesine şahitlik ettiklerini belirterek, "Tülin Hanım farkındalık yaratan, acısını içine gömüp çok büyük işlere imza atan birisi. Biz de 2020'de ilk geldiğim dakikadan beri dost olduk. Acıyı paylaştık" dedi.

TOKİ konutlarının 2020 depreminden sonra hayata geçtiğini ve 2 sene içerisinde teslim edildiğini, İzmir'in yapı anlamında sıkıntılı olduğunu, farklı ilçelerde kentsel dönüşüm projelerinin başladığını belirten Çankırı, "Bundan sonrasında bizi bekleyen en önemli şey kentsel dönüşüm. Çünkü İzmir hem deprem anlamında tehlike arz eden şehirlerden bir tanesi hem de vatandaşlarımızın çok daha güvenli evlerde yaşaması en büyük sorumluluğumuz. Burada 5 bin konut yapıldı. Menemen'de 5 bin konut bitmek üzere, İzmir'in özelinde de 19 bin konut bu sene sonuna kadar yer belirlemeleri yapıldıktan sonra devam edecek. Karabağlar'dan Kiraz'a, Bayraklı'dan Çeşme'ye kadar İzmir'in 30 ilçesinde bu projeler hayata geçecektir. Bir daha bunu yaşamayalım. Kayıpların hiçbirini yaşamamak için önlem almak en önemli sorumluluğumuz" diye konuştu.

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'SAYRA VE ÇINAR'IN YARIM KALAN HİKAYESİNİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Sayra ve Çınar'ın arkadaşlarından Ali Külcü (21) ise "30 Ekim'den beri Tülin teyzenin yanındayız. 6 yıl boyunca hep birbirimize destek olarak acımızı sindirmeye çalıştık" dedi. Vakıfta 150 öğrenciye burs verdiklerini, 500'e yakın üye olduğunu aktaran Külcü, "Üye sayısını 1000'e, burs verdiğimiz öğrencileri de iki katına çıkarmayı istiyoruz. Sayra ve Çınar'ın arkadaşları olarak icra kurulundayız. İleride de yönetim kurulunda görev alacağız" ifadelerini kullandı.

Nihan Tere (21) de "Tülin teyzeyi yalnız bırakmamak için buradayız. Bu bizim için her gün olan bir şey. Yıl dönümü olmasından dolayı daha derin bir acı duyuyoruz. Yoksa 6 yıldır biz ilk günden beri daha vakıf olmadan önceden Tülin teyzeyle hep beraberdik. Vakıfla, Sayra ve Çınar'ın yarım kalan hikayesini tamamlamaya çalışıyoruz. Tülin teyze hep 'Çocuklarıma yapacağım şeyi sizin için yapıyorum' der. O yüzden eğitim desteğine ihtiyacı olan gençlere her şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Misyonumuz çocukların yarınları" diye konuştu.