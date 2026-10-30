Pehlivan: "Cumhuriyeti 365 gün yüreğimizde taşıyoruz" "Cumhuriyetimizi sözle değil, yaptığımız işlerle yaşatıyoruz"

Menemen'de iki günlük Cumhuriyet Bayramı coşkusunun finali, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Menemenli sanatçıların sahne almasıyla başlayan gece, Aşkın Nur Yengi'nin hafızalara kazınan parçalarıyla unutulmaz bir anıya dönüştü. Meydanı dolduran binlere seslenen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Biz Cumhuriyet’imizi yalnızca 29 Ekim’de hatırlayanlardan değil, 365 gün yüreğinde taşıyanlardanız. Cumhuriyetimizi sözlerle değil, yaptığımız işlerle, ortaya koyduğumuz eserlerle, çocuklarımıza gençlerimize sunduğumuz imkanlarla yaşatıyoruz" dedi.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, Menemen Belediyesi'nce hazırlanan iki günlük programla birlikte adeta bir şölene dönüştü. 28 Ekim'de Kent2'de düzenlenen Blok3 konserinin ardından bayram coşkusunun finali, Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların ay yıldızlı bayraklarla bir araya geldiği programa, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti başkan ve yöneticileri, STK ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

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"Cumhuriyet ateşi ve heyecanı hiç sönmeyecek!"

Menemenli sanatçıların ardından alanı dolduran vatandaşların alkışlarıyla sahneye çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Cumhuriyet vurgusu yaptı. Başkan Pehlivan, "Biz Cumhuriyet’i yalnızca 29 Ekim’de hatırlayanlardan değil, 365 gün yüreğinde taşıyanlardanız! Biz Menemen’de Cumhuriyet’i her gün yaşıyor ve yaşatıyoruz. 29 Ekim’de ise bu büyük sevdamızı omuz omuza, tek yürek yaşamak adına bir araya gelip kutluyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin ateşi de heyecanı da bu topraklarda hiç sönmeyecek. İşte bu yüzden en önemli sorumluluğumuz Cumhuriyetimizi yalnızca sözlerimizle değil, yaptığımız işlerle, ortaya koyduğumuz eserlerle, çocuklarımıza ve gençlerimize sunduğumuz imkânlarla birlikte yaşatmaktır. Bizler de Menemen Belediyesi olarak işte bu anlayışla çalışıyoruz ve bu büyük mirasa sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda; 100 bin Atatürklü Türk bayrağımızı kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize ulaştırdık. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı Dijital Deneyim Merkezimizi hizmete açtık. Alanında en büyük dört boyutlu Atatürk Anıtı’nı Menemen’imize kazandırdık. Çanakkale yolu üzerinde yaptığımız köprülü kavşağımıza "Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı" adını vererek Cumhuriyetimizin 100. yılını kalıcı bir eserle taçlandırdık çünkü bizler köklü bir mirası yarınlara taşıyanlarız çünkü bizler Cumhuriyet çocuklarını yetiştirenleriz" dedi.

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"Cumhuriyet, bedel ödenerek emanet edilmiş bir değerdir"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu ise "Menemen her zamanki gibi coşku ve heyecan dolu. Cumhuriyet Meydanı'nda cumhuriyet coşkusu var. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Aydın Başkanımıza ve ekibine, bu tarihi an ve bu güzel tabloda emeği olan herkese, değerli Menemenlilere, İzmirlilere şükran ve minnet doluyuz. Cumhuriyet sadece bir tarihten ve takvim yaprağından ibaret değil. Cumhuriyet demek; mücadele, kardeşlik, birlikte olmak, üretmek demek. Daha güçlü ve tam bağımsız Türkiye'ye yürümek demek. Cumhuriyet hepimizin omuzlarında büyüklerimizin emaneti. Onların canlarıyla, kanlarıyla bedel ödeyerek emanet ettikleri bir değerdir cumhuriyet. Bir ve beraber olarak ilelebet payidar kılacağız. Cumhuriyetimizin, ilerlememizin, daha güçlü olmamızın önünde hiç kimse duramayacak. Hiçbir engel tanımayacağız. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, rahmetle yad ediyorum. Güçlü yürüyüşümüzü daha aydınlık ve daha nice yıllara taşıyacağız. Cumhuriyetimiz, günümüz ve bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

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Aşkın Nur Yengi, alanı coşturdu

Konuşmaların ardından sahne alan Aşkın Nur Yengi, en güzel parçalarını Cumhuriyet Bayramı onuruna Menemenlilerle birlikte söylerken, seyircilere de unutulmaz dakikalar yaşattı.