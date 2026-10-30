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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Başkan Saygılı, Bayraklı'da depremzede aileleri ziyaret etti AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Devletimiz güçlüdür"

        Başkan Saygılı, Bayraklı'da depremzede aileleri ziyaret etti AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Devletimiz güçlüdür"

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde TOKİ'nin Bayraklı'da inşa ettiği deprem konutlarında Er ve Yıldırım ailelerini ziyaret etti. Depremzede aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu paylaştı. İl Başkanı Bilal Saygılı, "Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimizin bütün kurumları seferber oldu. TOKİ aracılığıyla Bayraklı'da 5 bin 61 konut inşa edildi. Bu konutlar, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Devletimiz güçlüdür. Türkiye'nin neresinde bir afet yaşanırsa yaşansın devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Başkan Saygılı, Bayraklı'da depremzede aileleri ziyaret etti AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Devletimiz güçlüdür"

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde TOKİ'nin Bayraklı'da inşa ettiği deprem konutlarında Er ve Yıldırım ailelerini ziyaret etti. Depremzede aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu paylaştı. İl Başkanı Bilal Saygılı, "Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimizin bütün kurumları seferber oldu. TOKİ aracılığıyla Bayraklı'da 5 bin 61 konut inşa edildi. Bu konutlar, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Devletimiz güçlüdür. Türkiye'nin neresinde bir afet yaşanırsa yaşansın devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır" dedi.

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        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin yıl dönümünde Bayraklı'da depremzede aileleri ziyaret etti. Er ve Yıldırım aileleriyle TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki yeni yuvalarında bir araya gelen Saygılı, ailelerin yaşadığı süreci dinledi. Depremin acısının hâlâ hafızalarında olduğunu belirten aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin deprem sonrasında sonrasında kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ettiler.

        "Devletimiz güçlüdür"

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise şunları söyledi:

        "Aradan 6 yıl geçmiş olsa da o gün yaşadığımız acı hâlâ yüreğimizde taze. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama o zor günlerde milletçe gösterdiğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu asla unutmayız. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimizin bütün kurumları seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarından barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarına kadar her alanda İzmirli hemşehrilerimizin yanında olundu. Cumhurbaşkanımız da bizzat İzmir'e gelerek Bayraklı'da yürütülen çalışmaları yerinde takip etti, depremzede vatandaşlarımızla yakından ilgilendi. Depremin ardından devletimiz hızlı bir şekilde harekete geçti. Yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine, TOKİ aracılığıyla Bayraklı'da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarda toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. Bu konutlar, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Bugün ailelerimizin güvenli ve konforlu yuvalarında hayatlarını sürdürdüklerini görmek bizler için büyük bir mutluluk. Devletimiz güçlüdür. Türkiye'nin neresinde bir afet yaşanırsa yaşansın devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Bizim anlayışımız, zor günde milletimizi yalnız bırakmamak, yaraları en kısa sürede sarmak ve vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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