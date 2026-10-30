İzmir'de beyin kanaması sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Törene Yalçın'ın eşi Serap ve oğlu Mert Yalçın ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru oğlu Batuhan Yalçın, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ve çok sayıda polis katıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi'ndeki tedaviye rağmen yaşamını yitiren Yalçın için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi.

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