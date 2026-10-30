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        İzmir'de beyin kanaması sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Süleyman Yalçın'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
        İzmir'de beyin kanaması sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Süleyman Yalçın'ın cenazesi toprağa verildi.

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi'ndeki tedaviye rağmen yaşamını yitiren Yalçın için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi.

        Törene Yalçın'ın eşi Serap ve oğlu Mert Yalçın ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru oğlu Batuhan Yalçın, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ve çok sayıda polis katıldı.

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        Törenin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Daha sonra Çamlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Yalçın'ın cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Eğriboyun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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