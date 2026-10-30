Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

        İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

        İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminin yıl dönümünde Kemalpaşa ilçesi merkezli 6,7 büyüklüğündeki senaryoya dayanan masa başı ve saha deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:05 Güncelleme:
        İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

        İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminin yıl dönümünde Kemalpaşa ilçesi merkezli 6,7 büyüklüğündeki senaryoya dayanan masa başı ve saha deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bölge düzeyi tatbikat programı kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, İzmir Valisi Süleyman Elban sevk ve idaresinde 13.00'te başlayan tatbikata İzmir'in yanı sıra Manisa, Aydın, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Muğla'dan ekipler katıldı.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kurumlar arası koordinasyonu ve müdahale kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen çalışmada, İzmir AFAD Merkezi, 30 ilçenin AFAD yönetim merkezi, İzmir Yerel düzeydeki 23 afet grubu ile AFAD tarafından akredite edilen 36 kamu ve sivil toplum kuruluşu yer aldı.

        REKLAM

        Tatbikatta 2 bin 198 personel ile biri helikopter olmak üzere 486 araç ve ekipman görev yaptı.

        Tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, senaryo doğrultusunda gelen ilk bilgileri Vali Elban başkanlığındaki İzmir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna sundu.

        Vali Elban, operasyon sahaları ile depremden etkilenen ilçelerin kaymakamlarıyla video konferans üzerinden canlı bağlantı kurarak son durumu değerlendirdi.

        Saha faaliyetleri kapsamında Aliağa ilçesindeki SOCAR Türkiye tesislerinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer​​​​​​​ (KBRN) olayına müdahale edilirken Balçova, Buca ve Torbalı'da enkazda arama kurtarma çalışmaları icra edildi.

        REKLAM

        Menemen ilçesinde ise yangın sonrası çiftlikten hayvan tahliyesi ile Maltepe Mahallesi'nde de suda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Program kapsamında 30 Ekim 2020'deki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

        İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) tarafından İzmir Depremi Anma Töreni düzenlendi.

        İzmir Valisi Süleyman Elban, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afet yönetiminin öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamada yürütüldüğünü belirtti.

        Türkiye genelinde 2 yılda yaklaşık 450 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bu durumu anlattığımızda bizi ziyarete gelen yabancı misafirlerimiz ısrarla bir tercüme hatası mı var diye rakam tekrarı yaptırıyorlar. Bu rakama çok şaşırıyorlar. Türkiye, afet anında çok hızlı koordine olabilen bir yapıda. Yapıları zemin durumu ve kalitesine uygun inşa ettiğimizde afetlerden etkilenme ihtimalimiz azalacaktır. Başta yapı stoklarımız olmak üzere yaşadığımız alanları dirençli hale getirmek mecburiyetindeyiz."

        Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarıyla afet durumlarında gerekli yardım ve desteğe hazır olduğunu bildirdi.

        REKLAM

        AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, afet sonrası inşa edilen konutların güvenliğine dikkati çekerek sosyal konut projeleri kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kentsel dönüşüm çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmeyi hedeflediklerini aktardı.

        Konuşmaların ardından Vali Elban ve beraberindeki heyet, Buca'daki Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulunun ve Meşkure Şamlı İlkokulu enkaz alanlarında yürütülen arama kurtarma, barınma ve tahliye çalışmalarını yerinde inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin lir...
        İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin lir...
        Aliağalı çocuklara 'Geleceğin sınıfı'
        Aliağalı çocuklara 'Geleceğin sınıfı'
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza
        İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat Ege Bölgesi'nin muhtemel felak...
        İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat Ege Bölgesi'nin muhtemel felak...
        İzmir'de 2 bin 198 personelin katılımıyla deprem tatbikatı
        İzmir'de 2 bin 198 personelin katılımıyla deprem tatbikatı
        9 aylık bebeğe bile aldırmadan trafik terörü estiren magandalara sert ceza
        9 aylık bebeğe bile aldırmadan trafik terörü estiren magandalara sert ceza