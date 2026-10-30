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        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza

        İZMİR'in Konak ilçesinde başka bir aracı ısrarla takip eden ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 186 bin 438 TL, yanındaki yolcuya da 180 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 120 gün el konulurken, araç 60 gün trafikten men edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza

        İZMİR’in Konak ilçesinde başka bir aracı ısrarla takip eden ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 186 bin 438 TL, yanındaki yolcuya da 180 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 120 gün el konulurken, araç 60 gün trafikten men edildi.

        Olay bugün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Sanal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada, E.O. (25) isimli sürücünün başka bir aracı ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

        Sürücüye 186 bin 438 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 120 gün süreyle geri alındı ve aracı 60 da gün trafikten men edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye (27) de 180 bin TL para cezası kesildi.

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        İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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