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        9 aylık bebeğe bile aldırmadan trafik terörü estiren magandalara sert ceza

        İzmir'in Konak ilçesinde trafikte seyir halindeki bir sürücünün önünü keserek eşi ve 9 aylık bebeğinin yanında tehdit eden iki şüpheli, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak ağır para cezalarına çarptırıldı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:23 Güncelleme:
        9 aylık bebeğe bile aldırmadan trafik terörü estiren magandalara sert ceza

        İzmir'in Konak ilçesinde trafikte seyir halindeki bir sürücünün önünü keserek eşi ve 9 aylık bebeğinin yanında tehdit eden iki şüpheli, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak ağır para cezalarına çarptırıldı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

        Olay, dün gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve 9 aylık bebeğiyle birlikte otomobiliyle ilerleyen bir sürücü ile öndeki başka bir aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öndeki araçtan inen iki şüpheli, diğer aracın önünü keserek camın açılmasını istedi. Otomobildeki kadının cep telefonuyla kayıt yapmasına sinirlenen şüpheliler, çekimi durdurmalarını talep etti. Araçtakiler ve bebek korku dolu anlar yaşarken, görüntülerde araçtakilerin bebek olduğunu belirterek korktuğunu söylemesine rağmen şüphelilerin tehditlerini sürdürdüğü yer aldı.

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        Cezai işlem uygulandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan ve büyük tepki çeken olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, araç sürücüsünün başka bir aracı ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde, sürücü E.O. (25) isimli şüpheliye 186.438 lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 120 gün süreyle geri alındı ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olaydaki yolcu Y.Ö. (27) isimli şüpheliye ise 180.000 lira trafik idari para cezası kesildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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