Karşıyaka seriyi sürdürmek için Denizli'de
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Karşıyaka yarın alt sıralardan sıyrılmak için mücadele eden Denizli İdmanyurdu'nun konuğu olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü 15.00'te çalacak. Konuk yeşil-kırmızılılarda 2 haftadır sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Ensar iyileşirken, kupadaki Boluspor deplasmanında sonradan oyuna giren Fatih Taşdelen'in adalesinde yırtık meydana geldiği açıklandı. Fatih ile birlikte tedavisi süren Berat da forma giyemeyecek.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Karşıyaka yarın alt sıralardan sıyrılmak için mücadele eden Denizli İdmanyurdu'nun konuğu olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü 15.00'te çalacak. Konuk yeşil-kırmızılılarda 2 haftadır sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Ensar iyileşirken, kupadaki Boluspor deplasmanında sonradan oyuna giren Fatih Taşdelen'in adalesinde yırtık meydana geldiği açıklandı. Fatih ile birlikte tedavisi süren Berat da forma giyemeyecek.
Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen Kaf-Kaf, kupada 1923 Afyonkarahisar'ın ardından hafta içi Boluspor'u da elerken, Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı takımın grupta 12 puanı bulunuyor. Ligde ilk 7 maçta kazanamayan Denizli İdmanyurdu geçen hafta yine iç sahada Bigaspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak için umutlandı. Denizli ekibi grupta halen 6 puanla düşme hattında yer alıyor.
KONTENJAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Denizli Atatürk Stadı'nda konuk Karşıyaka taraftarları için kontenjan kısıtlaması getirilmesinin ardından yönetimin girişimleri sonucu kontenjan sorunu çözüldü. Yeşil-kırmızılı kulüp; Denizli Valiliğine, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Denizli İdmanyurdu yönetimine teşekkür etti.
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