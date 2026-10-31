Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri "İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

        "İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

        İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) kuruluşunun 20. yılı kapsamında hazırlanan "İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi, 33 İzmirli sanatçının 66 eseriyle kentin tarihini, kültürel zenginliğini ve ortak hafızasını sanatın diliyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        "İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

        İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) kuruluşunun 20. yılı kapsamında hazırlanan "İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi, 33 İzmirli sanatçının 66 eseriyle kentin tarihini, kültürel zenginliğini ve ortak hafızasını sanatın diliyle buluşturuyor.

        İZKA'nın Hafıza İzmir Projesi kapsamında Kültürpark'taki Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde açılan sergi, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından 14 Ekim'de sanatseverlerle buluştu.

        Sergide 33 İzmirli sanatçının farklı teknikler ve yaklaşımlarla ortaya koyduğu 66 eser yer alıyor.

        Sanatçılar, İzmir'i yalnızca sokakları, meydanları, tarihi yapıları ve kıyılarıyla değil kişisel anılarında bıraktığı izler ve kentle kurdukları duygusal bağlar üzerinden de yorumluyor.

        REKLAM

        Kentin farklı dönemlerine, kültürel katmanlarına ve gündelik yaşamına ışık tutan eserler, İzmir'in çok kültürlü yapısını farklı bakış açılarıyla yansıtıyor. Böylece sergi, tek bir kent anlatısı yerine sanatçıların kişisel deneyimleriyle şekillenen çok sesli İzmir portresi sunuyor.

        Yaklaşık 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir'in tarihsel ve kültürel birikimini resim sanatı aracılığıyla görünür kılan sergi, kentin geçmişten bugüne uzanan hikayesini sanatçıların yorumlarıyla yeniden ele alıyor.

        İZKA'nın kent kültürü ve sanatına yönelik çalışmaları kapsamında hazırlanan proje, İzmir'in kültürel belleğinin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

        REKLAM

        Sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        Sanal medyada 'silah teşhiri' yapan şüpheliye gözaltı
        Sanal medyada 'silah teşhiri' yapan şüpheliye gözaltı
        İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin lir...
        İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin lir...
        Aliağalı çocuklara 'Geleceğin sınıfı'
        Aliağalı çocuklara 'Geleceğin sınıfı'
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya 366 bin TL ceza
        İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        İzmir'de 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat Ege Bölgesi'nin muhtemel felak...
        İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat Ege Bölgesi'nin muhtemel felak...