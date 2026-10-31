"İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) kuruluşunun 20. yılı kapsamında hazırlanan "İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi, 33 İzmirli sanatçının 66 eseriyle kentin tarihini, kültürel zenginliğini ve ortak hafızasını sanatın diliyle buluşturuyor.

İZKA'nın Hafıza İzmir Projesi kapsamında Kültürpark'taki Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde açılan sergi, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından 14 Ekim'de sanatseverlerle buluştu.

Sergide 33 İzmirli sanatçının farklı teknikler ve yaklaşımlarla ortaya koyduğu 66 eser yer alıyor.

Sanatçılar, İzmir'i yalnızca sokakları, meydanları, tarihi yapıları ve kıyılarıyla değil kişisel anılarında bıraktığı izler ve kentle kurdukları duygusal bağlar üzerinden de yorumluyor.

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Kentin farklı dönemlerine, kültürel katmanlarına ve gündelik yaşamına ışık tutan eserler, İzmir'in çok kültürlü yapısını farklı bakış açılarıyla yansıtıyor. Böylece sergi, tek bir kent anlatısı yerine sanatçıların kişisel deneyimleriyle şekillenen çok sesli İzmir portresi sunuyor.

Yaklaşık 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir'in tarihsel ve kültürel birikimini resim sanatı aracılığıyla görünür kılan sergi, kentin geçmişten bugüne uzanan hikayesini sanatçıların yorumlarıyla yeniden ele alıyor.

İZKA'nın kent kültürü ve sanatına yönelik çalışmaları kapsamında hazırlanan proje, İzmir'in kültürel belleğinin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

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Sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.