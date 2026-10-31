İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram kokain ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir ikamette baskın gerçekleştirdi.

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