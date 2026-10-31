Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:07 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir ikamette baskın gerçekleştirdi.

        Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram kokain ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        İzmir'de "sahte polis" profiliyle silah teşhir eden şüpheli yakalandı
        İzmir'de "sahte polis" profiliyle silah teşhir eden şüpheli yakalandı
        Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarihle buluştu, limonata yaptı
        Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarihle buluştu, limonata yaptı
        Fahrettin Kerem Çevik, Çeşme'de Kültür Yolu Festivali etkinliklerini incele...
        Fahrettin Kerem Çevik, Çeşme'de Kültür Yolu Festivali etkinliklerini incele...
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanında
        Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanında
        Göztepe filede Kuzeyboru'yu ağırlıyor
        Göztepe filede Kuzeyboru'yu ağırlıyor