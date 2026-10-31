İzmir'in raylarına çeyrek asırdır iz bırakıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro ve tramvay sistemlerini işleten İzmir Metro AŞ'de, 2000 yılından bu yana görev yapan 3 vatman, çeyrek asrı aşan deneyimleriyle kentin ulaşımına katkı sunuyor. Milyonlarca yolcuyu sevdiklerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan deneyimli vatmanlar, mesleklerine duydukları sevgiyi ve unutamadıkları hatıralarını paylaştı.

İzmir'in raylı sistem ağında önemli bir yere sahip olan İzmir Metro AŞ, deneyimli personeliyle güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini sürdürüyor. Kurumun hizmete başladığı 2000 yılından bu yana vatman olarak görev yapan Hüseyin Öğünç, Cüneyt Mutlu ve Bülent Yılmaz yıllar içinde edindikleri deneyimle kentin ulaşım tarihinde iz bırakıyor.

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26 yıllık emek

İzmir Metro'da 26 yıldır vatmanlık yapan Hüseyin Öğünç'ün raylı sistemlerle tanışması, metro hattının henüz inşaat aşamasında olduğu döneme uzanıyor. O yıllarda güvenlik görevlisi olarak çalışan Öğünç, açılan vatman kadrosuna başvurdu ve eğitimlerin ardından mesleğe başladı.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Öğünç, "Metro inşaat halindeyken burada güvenlik görevlisiydim. 15 kişilik vatman alımı vardı. Aranan şartları taşıdığım için bu görev bana nasip oldu. Uzun süren eğitimlerin ardından çalışmaya başladım. 26 yıldır mesleğimi zevkle yapıyorum. Güzel dostluklarımız, arkadaşlıklarımız oldu. Emekleyerek başladığımız bu yolculukta yürümeyi öğrendik, çocuk olduk. Daha da büyüyeceğiz inşallah" dedi.

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İzmir Metro'nun kendisi için ikinci bir ev olduğunu söyleyen Öğünç, "Bana ‘Hâlâ bırakmıyor musun?' diye soruyorlar. Ben de ‘Asla' diyorum. Metro benim ikinci evim. Uğramadığım bir gün yoktur. İzinli olduğum günlerde bile buraya geliyorum" diye konuştu.

"Gençlere tavsiye ediyorum"

Meslek hayatına İzmir Metro'da başlayan, ardından Karşıyaka Tramvayı'nda görev yapan Cüneyt Mutlu, raylı sistemlere duyduğu ilgiyi mesleğine taşıdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler bölümünden mezun olan Mutlu, 26 yıllık deneyimini şöyle anlattı:

"2 Şubat 2000'de İzmir Metro ailesine katıldım. Uzun süren eğitimlerin ardından 22 Mayıs 2000'de, metronun açılmasıyla birlikte seferlere başladık. 9 yıldır da Karşıyaka Tramvayı'nda çalışıyorum. İşimi seviyorum. Daha önceden de trenlere ilgim vardı. Dikkat ve kontrol gerektiren, aynı zamanda keyifli bir iş. Mesleğimi severek yaptım, gençlere de tavsiye ediyorum."

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İzmir Metrosu'nun hizmete girdiği ilk gün yaşanan yoğunluğu da unutamadığını belirten Mutlu, "İlk gün 40 bin yolcu taşınacağı tahmin ediliyordu ancak 100 binin üzerinde yolcu taşıdık. İnsanların heyecanını ve coşkusunu anlatamam" ifadelerini kullandı.

Bir yolcunun hayatını kurtardı

İzmir Metro'da 25 yıl görev yaptıktan sonra Konak Tramvayı'nda çalışmayı sürdüren Bülent Yılmaz, meslek hayatında unutamadığı bir olay nedeniyle "kahraman sürücü" olarak anılıyor. Mesleğe bir arkadaşının önerisiyle başladığını belirten Yılmaz, bir yolcunun hayatının kurtarılmasına katkı sunduğu anıyı şöyle anlattı:

"Çalışmaya başlamadan önce metroya binmemiştim. Bölge durağından geçerken metroyu görmüştüm. Burada çalışan bir arkadaşımın önerisiyle bu serüven başladı. Bir gün arka koltukta oturan yolcumuz kalp krizi geçirdi. Sesini duyunca telsizle Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi verdim. Acil ekipler hızla yetişti ve kalp masajıyla yolcumuz kurtarıldı. Unutamadığım hatıralarından biri budur."

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Yaklaşık 20 yıl metro kullandıktan sonra Konak Tramvayı'nda görev yapmaya başladığını söyleyen Yılmaz, tramvay sürücülüğünün farklı sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti. Yılmaz, "Tren sürmek çok zevkliydi. İznim bitsin de bir an önce gidip tren süreyim diye düşünürdüm. Bir süre sonra Konak Tramvayı'nda göreve başladım. Değişiklik iyi geliyor ancak burada risk daha fazla, çünkü halkın içindeyiz" dedi.

Yılmaz, tramvay hatlarında güvenliğin sağlanması için yayalara da çağrıda bulundu: "Lütfen tramvay yolunda kulaklıkla müzik dinleyerek ya da telefona bakarak dikkatsizce yürümeyelim. Tek isteğim bu."