Karşıyaka, Bursaspor deplasmanında

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.00'de Bursaspor Basketbol’a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 6. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor Basketbol’a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Ligde Karşıyaka, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bursaspor ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 15. basamakta yer alıyor. Yeşilkırmızılılar, Bursa deplasmanından galibiyetle dönerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Bursaspor ise Karşıyaka’yı mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etmeyi ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

REKLAM

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.