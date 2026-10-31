Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanında

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup 9. haftada yarın Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 9. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda Denizli İdmanyurdu ile oynayacak. Mücadeleyi Yozgat bölgesi hakemlerinden Muhammet Kürşat Şenyüz yönetecek.

Ligde üst sıraları hedefleyen Karşıyaka, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Ev sahibi Denizli İdmanyurdu ise 6 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamayan Karşıyaka, kupada da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yeşilkırmızılılar, 1923 Afyonkarahisar'ın ardından hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u da eleyerek tur atladı. Teknik Direktör Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, Denizli deplasmanında da kazanarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

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Karşıyaka'da sakatlığı nedeniyle son 2 haftada forma giyemeyen Ensar iyileşerek takıma döndü. Öte yandan kupadaki Boluspor maçında sonradan oyuna giren Fatih Taşdelen'in ise adalesinde yırtık meydana geldiği açıklandı. Tedavisi devam eden Berat ile Fatih, Denizli İdmanyurdu karşısında forma giyemeyecek.