Göztepe filede Kuzeyboru'yu ağırlıyor

Müsabakanın biletleri Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel 103 TL'den satışa sunuldu. 8'inci sıradaki Göztepe'nin 4 maçta 2, 6'ncı basamaktaki Kuzeyboru'nun ise 5 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Ligde aynı saatte başlayacak müsabakalarda Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'a konuk olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Eczacıbaşı'nın misafiri olacak.

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