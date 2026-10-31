Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Fahrettin Kerem Çevik, Çeşme'de Kültür Yolu Festivali etkinliklerini inceledi

        Fahrettin Kerem Çevik, Çeşme'de Kültür Yolu Festivali etkinliklerini inceledi

        İzmir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Kerem Çevik, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de düzenlenen sergi, atölye ve gastronomi etkinliklerini ziyaret etti. Park Sakız Alaçatı'daki öğrenci buluşmasına da katılan Çevik'e, sakız üretimini yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Fahrettin Kerem Çevik, Çeşme'de Kültür Yolu Festivali etkinliklerini inceledi

        İzmir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Kerem Çevik, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de düzenlenen sergi, atölye ve gastronomi etkinliklerini ziyaret etti. Park Sakız Alaçatı'daki öğrenci buluşmasına da katılan Çevik'e, sakız üretimini yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de gerçekleştirilen etkinlikleri inceleyen İzmir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Kerem Çevik'e, Çeşme Müze Müdür Vekili Şeref Yumruk eşlik etti.

        Çevik ve Yumruk, ilk olarak Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi'nde Ali Rıza İşipek'in "Homeros ve Troya" sergisini ziyaret etti. İşipek, sergide yer alan eserler ve serginin teması hakkında Çevik'e bilgi verdi.

        REKLAM

        Kale önündeki etkinlik alanını da gezen Çevik, seramik çamuruyla hazırlanan heykelleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gastronomi stantlarında yerel lezzetleri tadan Çevik, ebru standında ise eğitmenlerin yardımıyla ebru çalışması yaptı.

        Öğrencilere sakız üretimi anlatıldı

        Programı kapsamında Park Sakız Alaçatı ve Sakız Yolculuğu Sergi Alanı'nı ziyaret eden Çevik'i, Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Topal ile sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu bilgilendirdi.

        Çevik, festival kapsamında Park Sakız Alaçatı'da öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinliğe de katıldı. Etkinlikte Topal ve Tütüncüoğlu, sakız ağacının özelliklerini, bakımını ve üretim aşamalarını anlatarak bu kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Çeşme'de sakız yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmaları aktaran Hasan Ege Tütüncüoğlu, geçmişte yaklaşık bin olan sakız ağacı sayısının bugün 50 bine ulaştığını, kısa süre içinde 10 bin ağacın daha kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Gençlerin sakız üretimine ilgi göstermesinin önemini vurgulayan Tütüncüoğlu, bu alandaki çalışmaların hem geleneksel üretim bilgisinin yaşatılmasına hem de yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Öğrencilere üretim sürecini de anlatan Tütüncüoğlu, ağaçların altının temizlenmesinden gövdede çizikler açılmasına ve dışarı akan reçinenin toplanmasına kadar geçen aşamalar hakkında bilgi verdi. Damla sakızının, ağacın kabuğunun altında bulunan reçinenin çizim yoluyla dışarı çıkmasıyla elde edildiğini aktardı.

        REKLAM

        "Sakız üretimini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz"

        Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Topal ise sakız üretiminin ilçenin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Topal, Osmanlı dönemi kayıtlarında Çeşme'deki sakız üretimine ilişkin bilgiler bulunduğunu, 1530'lu yıllara ait kayıtlarda yaklaşık 55 tona karşılık gelen bin kantarlık üretimden söz edildiğini aktardı.

        Geçmişte ağaçların kesilmesi ve bakımsız kalması gibi nedenlerle üretimin gerilediğini ifade eden Topal, doğru fidanların çoğaltılması ve mevcut ağaçların bakımı konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        REKLAM

        Çeşme'de sakız üretimini canlandırmak ve üreticiler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Haziran 2025'te derneği kurduklarını belirten Topal, coğrafi işaretli ürünün yurt içinde ve dünya pazarında hak ettiği yere ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        Türkiye'nin sakız ithalatına da dikkat çeken Topal, yerli üretimin artırılmasının ekonomik önem taşıdığını vurgulayarak ilerleyen dönemde üreticilerle daha kapsamlı çalıştaylar ve buluşmalar düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

        Sakızlı lezzetler ikram edildi

        Bilgilendirmenin ardından öğrencilere sakızlı muhallebi, sakız kurabiyesi ve limonata ikram edildi. Öğrencilerin Park Sakız Alaçatı ve Sakız Yolculuğu Sergi Alanı'nı gezmesiyle etkinlik sona erdi.

        REKLAM

        Ziyaretlerinin sonunda Fahrettin Kerem Çevik, festival kapsamındaki etkinlikler dolayısıyla Çeşme Müze Müdür Vekili Şeref Yumruk'a teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarihle buluştu, limonata yaptı
        Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarihle buluştu, limonata yaptı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanında
        Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanında
        Göztepe filede Kuzeyboru'yu ağırlıyor
        Göztepe filede Kuzeyboru'yu ağırlıyor
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        3'üncü Lig'de Ege ekipleri zorlu sınavlarda
        3'üncü Lig'de Ege ekipleri zorlu sınavlarda