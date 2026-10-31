İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Konak ilçesinde belirlenen bir adrese dün operasyon düzenlendi. Adreste yapılan ekiplerin aramalarında, 1 kilo 855 gram skunk ve 4 gram kokain ele geçirildi.

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