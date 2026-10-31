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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 855 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 855 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Konak ilçesinde belirlenen bir adrese dün operasyon düzenlendi. Adreste yapılan ekiplerin aramalarında, 1 kilo 855 gram skunk ve 4 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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