İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve yönetiminden Başkan Serkan Acar'a ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette, Aliağa’daki adli hizmetler, Yeni Adliye Sarayı ve Şakran Ceza İnfaz Kurumlarına ilişkin konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, ilçenin ihtiyaçları ve kurumlar arası iletişimin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İzmir Barosu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda baro başkanlığına seçilen Avukat Serhat Sökmen ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret etti.

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