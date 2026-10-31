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        İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve yönetiminden Başkan Serkan Acar'a ziyaret

        İzmir Barosu'nun Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda baro başkanlığına seçilen Avukat Serhat Sökmen ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:45 Güncelleme:
        İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve yönetiminden Başkan Serkan Acar'a ziyaret

        İzmir Barosu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda baro başkanlığına seçilen Avukat Serhat Sökmen ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Aliağa’daki adli hizmetler, Yeni Adliye Sarayı ve Şakran Ceza İnfaz Kurumlarına ilişkin konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, ilçenin ihtiyaçları ve kurumlar arası iletişimin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

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        Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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