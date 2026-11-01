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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de 14 yıldır aranan hükümlü saklanmak için açtığı kuyuya giremeden yakalandı

        İzmir'de 14 yıldır aranan hükümlü saklanmak için açtığı kuyuya giremeden yakalandı

        İzmir'in Tire ilçesinde, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        İzmir'de 14 yıldır aranan hükümlü saklanmak için açtığı kuyuya giremeden yakalandı

        İzmir'in Tire ilçesinde, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        "Tasarlayarak öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'nin (59) Kireli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

        Dronla evin çevresinde inceleme yapan ekipler baskın düzenleyerek Ş.K'yi yakaladı.

        Firari hükümlünün, saklanmak için evin bir odasına kuyu kazdığı, ani baskında bu kuyuya giremeden yakalandığı belirtildi.

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        Cezası nedeniyle 14 yıldır arandığı ifade edilen Ş.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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