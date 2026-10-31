İzmir'de "Beydağ Efeler Yolu Doğa, Tarih ve Kültür Etkinlikleri" başladı

İzmir'in Beydağ ilçesinde Beydağ Efeler Yolu Doğa, Tarih ve Kültür Etkinlikleri düzenlenen panel ve diğer etkinliklerle başladı.

İzmir Valiliği himayesinde, Beydağ Kaymakamlığı ve Beydağ Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle Beyköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, Efeler Yolu Mihmandarlık Eğitimi ve Paneli, oryantiring sporu ve eğitimi konulu bilgilendirme çalışması ve yöresel lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Efeler Yolu Mihmandarlık Eğitimi ve Paneli'nde konuşan Efeler Yolu Projesi Yürütücüsü Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya, Efeler Yolu'nun en önemli özelliklerinden birinin her etabın bir köyde sonlanması olduğunu söyledi.

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Yolun etap etap tamamlandığını belirten Özkaya, "Varılan her köyde bir mühür var ve o bir işletmede. O işletme Efeler Yolu dost işletmesidir. Turistler ya da yürüyüşçüler pasaport ile yürümeyi tercih ederlerse Efeler Yolu mührünü pasaportlarına vurduruyorlar. Dünyada eşi benzeri olmayan bir rota." dedi.

Etkinlikte Ahmet Kaçmaz da oryantiring sporu hakkında bilgiler verdi.

Etkinliklere yarın İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla devam edilecek.