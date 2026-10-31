Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Alaçatıspor deplasmanda iki golle kazandı

        Alaçatıspor deplasmanda iki golle kazandı

        Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor'u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle'nin golleriyle 20 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Alaçatıspor deplasmanda iki golle kazandı

        Süper Amatör Lig’de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor’u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle’nin golleriyle 20 mağlup etti.

        Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor ile karşı karşıya geldi. Her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 20 galip ayrılan Alaçatı temsilcisi, üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Erdi Önal’ın attığı golle 10 öne geçen Alaçatıspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Alaçatıspor, 75. dakikada Nurullah Özdicle’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Alaçatıspor’un 20 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Çeşme'de "Deniz Bize Ne Söylüyor" söyleşisi düzenlendi
        Çeşme'de "Deniz Bize Ne Söylüyor" söyleşisi düzenlendi
        Çeşme Belediyespor evinde Yelkispor'a 1-0 mağlup oldu
        Çeşme Belediyespor evinde Yelkispor'a 1-0 mağlup oldu
        İzmir'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        İzmir'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
        Altay - 1922 Akşehir SK: 1-1
        Altay - 1922 Akşehir SK: 1-1
        Batan geminin 2'nci kaptanı firmada bir hafta önce işe başlayıp ilk seferin...
        Batan geminin 2'nci kaptanı firmada bir hafta önce işe başlayıp ilk seferin...