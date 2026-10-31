Alaçatıspor deplasmanda iki golle kazandı
Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor'u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle'nin golleriyle 20 mağlup etti.
Süper Amatör Lig’de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor’u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle’nin golleriyle 20 mağlup etti.
Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor ile karşı karşıya geldi. Her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 20 galip ayrılan Alaçatı temsilcisi, üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Erdi Önal’ın attığı golle 10 öne geçen Alaçatıspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Alaçatıspor, 75. dakikada Nurullah Özdicle’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Alaçatıspor’un 20 üstünlüğüyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.