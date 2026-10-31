Alaçatıspor deplasmanda iki golle kazandı

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor’u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle’nin golleriyle 20 mağlup etti.

Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor ile karşı karşıya geldi. Her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 20 galip ayrılan Alaçatı temsilcisi, üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Erdi Önal’ın attığı golle 10 öne geçen Alaçatıspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Alaçatıspor, 75. dakikada Nurullah Özdicle’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Alaçatıspor’un 20 üstünlüğüyle sona erdi.