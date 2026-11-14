Ege ekipleri 3'üncü ligde puan avında

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcileri yarın zorlu maçlarla terleyecek. Ligde lider Eskişehirspor'u 1 puan geriden takip eden üçüncü sıradaki Balıkesirspor evi Atatürk Stadı'nda play-off potasındaki rakiplerinden Eskişehir Anadolu'yu saat 15.30'da konuk edecek. Grupta saat 13.00'te Etimesgutspor-Gaziemir Spor, Alanya 1221-Denizli İdmanyurdu, Gemlik Sümerbey-Bigaspor, saat 15.00'te Uşakspor-Söke 1970 SK, saat 15.30'da Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

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