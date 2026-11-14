İzmir'de 'Romantika' sergisi kapsamında 'Nazım Aramızda' belgeseli gösterildi

FOLKART Gallery'nin yapımcılığını üstlendiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşan ‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’ sergisi kapsamında Nebil Özgentürk'ün yönettiği ‘Nazım Aramızda’ belgeseli gösterildi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, sergiye ve buluşmalara gösterilen ilgiyi değerlendirirken "İzmirlilerin bu buluşmalara sahip çıkması, kentin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunma isteğimizi daha da güçlendiriyor" dedi.

Nazım Hikmet'in yaşamına, sanatına ve düşünce dünyasına belgeler, kişisel eşyalar, fotoğraflar ve eserler üzerinden ışık tutan ‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’ sergisi, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Film gösterimleri, söyleşiler ve müzik dinletileriyle de vatandaşlarla buluşan serginin etkinlik programı kapsamında, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ün yönettiği ‘Nazım Aramızda’ belgeseli gösterildi. Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi sergisinin küratörü Melih Güneş'in danışmanlığında 2021 yılında hazırlanan belgesel salonda duygu dolu anlar yaşattı. Gösterimin ardından belgesel üzerine düzenlenen söyleşi, çok sayıda izleyiciyi bir araya getirdi. Belgeselde Nazım Hikmet'i canlandıran Şahin Sancak da söyleşide söz alarak şiirler okudu.

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Etkinliğe katılan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Nebil Özgentürk'e teşekkür ederek, sergiye ve etkinliklere gösterilen ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Edebiyatımızın büyük şairi Nazım Hikmet'i, yaşamı ve ardında bıraktığı izlerle bizlere yeniden anlatan Nebil Özgentürk'e bu değerli belgesel için teşekkür ediyorum. Nazım, bu topraklardan doğup dünyanın dört bir yanına ulaşan şiiriyle insanlığın ortak duygularına seslenmiş bir şair. Onun insan sevgisi, yaşama bağlılığı ve umudu, bugün de farklı kuşakları aynı dizelerde buluşturuyor. Serginin gördüğü büyük ilgi ve etkinliklerimize gösterilen katılım, bu bağın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bizim için her ziyaret, edebiyatımızın bu büyük mirasının yeni bir insana ulaşması, yeni bir merak ve keşif duygusu uyandırması demek. İzmirlilerin bu buluşmalara sahip çıkması, kentin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunma isteğimizi daha da güçlendiriyor."

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Nebil Özgentürk ise ‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’ sergisinin çok anlamlı ve içerik açısından çok zengin bir projeye dönüştüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Özgentürk, "İzmir'in böyle bir sergiye ev sahipliği yapması çok kıymetli. Serginin uzun süre kalmasını temenni ediyorum. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak başta olmak üzere küratör Melih Güneş ve serginin görsel kimliğine imza atan Ömer Durmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’ sergisi kapsamında düzenlenen etkinlikler, 17 Kasım Salı günü, saat 19.00'da ‘Bir Rüyanın Ardından Nazım'la Konuşma - Semiha Berksoy’ ile devam edecek. 23 dakikalık filmin gösterimine bir söyleşi eşlik edecek. Söyleşiye ‘Bu Bir Rüyadır’ oyununun yönetmeni Mustafa Avkıran, oyunun bestecisi Cumhur Bakışkan ve filmi çeken ve aktaran Melih Güneş katılacak. 26 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da ise ‘Geçmişten Bugüne Nazım Hikmet’ söyleşisi düzenlenecek. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, PEN Başkanı Halil İbrahim Özcan ve şair-yazar Tuğrul Keskin'in katılacağı söyleşiyi şair-yazar Namık Kuyumcu yönlendirecek. Nâzım Hikmet'in edebiyat dünyasındaki yerinin ele alınacağı buluşmada, şairin farklı kuşaklar üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

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Proje direktörlüğünü Ünal Ersözlü'nün, küratörlüğünü Melih Güneş'in, sergi tasarımını ise Ömer Durmaz'ın üstlendiği ‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’, 15 Ocak 2027 tarihine kadar pazartesi günleri hariç İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilecek. Sergiye eşlik eden kültür ve sanat etkinlikleri sergi süresince devam edecek.