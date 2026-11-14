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        Hayata tutunduğu yenidoğan ünitesinde prematüre bebeklere şifa oluyor

        AYDIN Devlet Hastanesi'nde 36 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen ve Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi olan Burcu Yergin, yıllar önce hayata tutunduğu ünitede, hemşire olarak prematüre bebeklere şifa oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Hayata tutunduğu yenidoğan ünitesinde prematüre bebeklere şifa oluyor

        AYDIN Devlet Hastanesi'nde 36 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen ve Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi olan Burcu Yergin, yıllar önce hayata tutunduğu ünitede, hemşire olarak prematüre bebeklere şifa oluyor.

        Aydın Devlet Hastanesi'nde 1350 gram prematüre olarak dünyaya gelen Burcu Yergin, sevk edildiği EÜ Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 1,5 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Eğitimini tamamlayıp hemşire olan Burcu Yergin, şifa bulduğu ünitede 13 yıldır hemşire olarak görev yapıyor. Kendisi gibi hayata erken başlayan prematüre bebeklerin yaşama tutunabilmesi için özveriyle çalışan Yergin, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olan bebeklerini kucağına alacağı günü bekleyen ailelere hayat hikayesiyle umut oluyor.

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        Aydın Devlet Hastanesi'nde doğduktan sonra EÜ Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Yergin, "Diyabetli bir anneden 30 haftalık 1350 gram bir bebek olarak dünyaya gelmişim. 1,5 aydan fazla yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalıp, kuvözde gelişimimi tamamlayıp taburcu olmuşum" dedi.

        13 yıldır üniversitenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalıştığını aktaran Yergin, "Ege Üniversitesi'ne atandığımda yenidoğan yoğun bakım biriminde çalışmak istedim çünkü bebekken yaşadıklarımın daha fazla farkına varmak istedim. Burada aileleri her gördüğümde onları kendi ailemin yerine koyuyorum. Ailemin o zamanlar neler hissettiğini, ne kadar çok üzüldüklerini ve endişelendiklerini tahmin edebiliyorum" dedi.

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        'ÇOK BÜYÜK BİR SAVAŞÇI OLDUĞUNU UNUTMASINLAR'

        Bebekleri prematüre doğan ailelere tavsiyede bulunan Yergin, “Üzülmesinler, sabretsinler, umutlarını kaybetmesinler. Çünkü prematüre doğan bir bebek de normal gelişimini tamamlayıp normal doğan bir bebekle aynı düzeyde hayata devam edebilir. Ben bunun bir örneğiyim. Zor bir süreç, bu süreçte bebeklerinin çok büyük bir savaşçı olduğunu unutmasınlar. Bir zamanlar kendi hikayemin kahramanı iken şimdi onların umut hemşiresi oldum. O yüzden mutluyum. Burada kendimi çok değerli ve şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        'HEMŞİREMİZİN PREMATÜRE AİLELERİNE UMUT VERMESİNİ İSTİYORUZ'

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        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Altun da Dünya Prematüre Günü'nün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 15 Kasım olarak resmi takvime alındığını, bu yıl temanın 'uzun dönem izlem' olarak belirlendiğini söyledi. Dünyada yaklaşık 10 bebekten 1'inin, ülkemizde ise yüzde 12,9'unun prematüre doğduğunu dile getiren Prof. Dr. Altun, bu durumla herkesin karşılaşabileceğini söyledi. Prof. Dr. Altun, "Bu senenin teması uzun dönem izleme dikkat çekmek. Bebekler prematüre doğsalar da zamanında doğan bebeklerle benzer hayat mutluluğuna ve başarıya ulaşabilirler. Bunun için de taburcu olduktan sonra ailelerin uzun dönem izlemi aksatmamaları gerekiyor. Taburcu olduktan sonra görmesinin, işitmesinin, gelişmesinin, beslenmesinin, büyümesinin titizlikle uzman ekipler tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bu takipler eğer zamanında yapılırsa bebeklerde müdahale edilebilecek şeyler erkenden saptanıp tedavi edilebiliyor. Bu yüzden de ailelere hastaneden taburcu olduktan sonra kontrol randevularınızı aksatmamalarını söylüyoruz" diye konuştu.

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        Prof. Dr. Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok şanslı bir yenidoğan hekimiyim ki kendisi de prematüre doğmuş bir hemşiremiz var. Çok yetenekli ve şefkatli bir hemşire olarak ekibimizde yer alıyor. Hemşiremizin geldiği noktanın da bütün prematüre ailelerine umut vermesini istiyoruz."

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