HABAŞ'ta cep telefonu yasağı protestosuna müdahale

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası önünde cep telefonu yasağı kararına tepki gösteren gruba jandarma müdahale etti, olayda yaklaşık 10 gösterici gözaltına alındı.

Fabrikada 9 Kasım'da saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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Telefon yasağı sonrası sabah vardiyasındaki işçiler iş bıraktı

Patlamanın ardından fabrikada bugün sabah saatlerinde yeni bir gerginlik başladı. Ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildiği bildirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı belirtildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki göstererek turnikelerden geçmedi ve iş bırakma eylemi başlattı. Eylem sırasında bir kişinin işçilere hakaret ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve arbede yaşandı.

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Yol kapatma eylemine jandarma müdahale etti

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken Ege İşçi Birliği oluşumu öncülüğünde toplanan bir grup da alana gelerek eyleme destek verdi. Gerginliğin büyümesi üzerine kalabalık grup fabrika önündeki yolu trafiğe kapattı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, eylemcilere yolu açmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak yol kapatma eyleminden vazgeçmeyen gruba jandarma ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında yaşanan arbedede 10 kadar gösterici gözaltına alındı.