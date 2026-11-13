Fabrikadaki patlamada kayıp olarak aranan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan işçi Barış Güney'in cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 19'a yükseldi.

Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım'da saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 18 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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Kayıp olarak aranıyordu

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki enkazda kayıp olarak aranan Barış Güney'in de cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda cenazenin Güney'e ait olduğu kesinleşti. Böylece patlamada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Fabrikada aramakurtarma çalışmaları sonlandırıldı.