İzmir'deki patlamanın ardından yapılan oturma eylemi sona erdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yapılan oturma eylemi sonlandırıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yapılan oturma eylemi sonlandırıldı.
Alınan bilgiye göre, Aliağa-Menemen kara yolunda bir araya gelen grup, yolu trafiğe kapatarak bir süre oturma eylemi yaptı.
Jandarma ekiplerinin ikna ettiği grup olaysız dağıldı. Kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
- Olay
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 19 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
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