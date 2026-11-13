A Milli Futbol Takımı, İzmir'den Fransa'ya gitti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yer aldığı kafile, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

İzmir'de dün Belçika'yı konuk eden ay-yıldızlı ekibi, kaldığı otelden bir grup vatandaş uğurladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında Fransa ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

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