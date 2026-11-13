İzmir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 9 şüpheli yakalandı

Bölgeye giden ekipler, kazı hazırlığındaki M.A, İ.G, R.Z, S.E, E.K, M.Y.S, M.A.K, E.G ve A.K'yi yakaladı, yer altı görüntüleme ve kazı cihazları, jeneratör ile kazma kürek gibi aletler ele geçirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi Homeros mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

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