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        İzmir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 9 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde sit alanında kaçak kazı hazırlığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
        İzmir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 9 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde sit alanında kaçak kazı hazırlığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi Homeros mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Bölgeye giden ekipler, kazı hazırlığındaki M.A, İ.G, R.Z, S.E, E.K, M.Y.S, M.A.K, E.G ve A.K'yi yakaladı, yer altı görüntüleme ve kazı cihazları, jeneratör ile kazma kürek gibi aletler ele geçirdi.

        Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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