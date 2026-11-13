İzmir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 9 şüpheli yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde sit alanında kaçak kazı hazırlığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde sit alanında kaçak kazı hazırlığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi Homeros mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekipler, kazı hazırlığındaki M.A, İ.G, R.Z, S.E, E.K, M.Y.S, M.A.K, E.G ve A.K'yi yakaladı, yer altı görüntüleme ve kazı cihazları, jeneratör ile kazma kürek gibi aletler ele geçirdi.
Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince işlem yapıldı.
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