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        Uluslar Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 2 (Maç sonucu)

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Türkiye, sahasında Belçika'ya 21 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Uluslar Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 2 (Maç sonucu)

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Türkiye, sahasında Belçika’ya 21 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        54. dakikada Enes Ünal ile verkaç yapan Arda Güler'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Lammens'te kaldı.

        62. dakikada Arda Güler'in pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden sol çaprazdan vuruşunda kaleci Lammens topu kontrol etti.

        82. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Deniz Gül sert vuruşunda kaleci Lammens topu çıkardı. Ardından savunmada Castagne topu uzaklaştırdı.

        90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Lammens topu ayağıyla çeldi.

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        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü (Hakan Çalhanoğlu dk. 58), Arda Güler, İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 70), Oğuz Aydın (Zeki Çelik dk. 70), Enes Ünal (Deniz Gül dk. 58), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Can Uzun dk. 80)

        Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, İlhan Fakılı

        Teknik Direktör: Sergen Yalçın

        Belçika: Senne Lammens, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne (Leandro Trossard dk. 69), Youri Tielemans, Charles De Ketelaere (Hugo Cuypers dk. 80), Diego Moreira (Dodi Lukebakio dk. 68), Nicolas Raskin (Hans Vanaken dk. 90+3), Jeremy Doku (Mika Marcel Godts dk. 80)

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        Yedekler: Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Kyriani Sabbe, Arthur Theate, Josue Ndenge Kongolo, Joaquin Seys, Mandela Keita

        Teknik Direktör: Mark van Bommel

        Goller: Arda Güler (dk. 20) (Türkiye), Kevin De Bruyne (dk. 27), Charles De Ketelaere (dk. 30) (Belçika)

        Sarı kartlar: Ozan Kabak, İsmail Yüksek (Türkiye)

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