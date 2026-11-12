Uluslar Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 2 (Maç sonucu)

Goller: Arda Güler (dk. 20) (Türkiye), Kevin De Bruyne (dk. 27), Charles De Ketelaere (dk. 30) (Belçika)

Belçika: Senne Lammens, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne (Leandro Trossard dk. 69), Youri Tielemans, Charles De Ketelaere (Hugo Cuypers dk. 80), Diego Moreira (Dodi Lukebakio dk. 68), Nicolas Raskin (Hans Vanaken dk. 90+3), Jeremy Doku (Mika Marcel Godts dk. 80)

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