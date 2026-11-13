Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Uzmanından diyabette erken tanı ve sağlıklı yaşam uyarısı

        Uzmanından diyabette erken tanı ve sağlıklı yaşam uyarısı

        Diyabetin erken tanı, uygun tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabileceği bildirildi. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Akçura, 35 yaşından itibaren düzenli tarama yapılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Uzmanından diyabette erken tanı ve sağlıklı yaşam uyarısı

        Diyabetin erken tanı, uygun tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabileceği bildirildi. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Akçura, 35 yaşından itibaren düzenli tarama yapılması gerektiğini belirtti.

        Diyabetin pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun bunu etkili kullanamamasıyla kan şekerinin yükselmesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Uzman Dr. Can Akçura, sık idrara çıkma, aşırı susama, halsizlik, kilo kaybı ve bulanık görme gibi belirtiler gösteren hastalığın uzun süre sessiz ilerleyebildiğini söyledi. Kişinin kendini iyi hissetmesinin kan şekerinin normal olduğu anlamına gelmediğini belirten Dr. Akçura, "Belirtileri bulunan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması; risk altındaki bireylerin ise herhangi bir yakınmaları olmasa da değerlendirilmesi önemlidir. Tanıda açlık kan şekeri, HbA1c ve gerekli durumlarda şeker yükleme testi gibi yöntemlerden yararlanılır. Hangi testin uygulanacağına hekim karar verir" dedi.

        REKLAM

        Birinci derece yakınlarında diyabet olanlar, fazla kilolular, hareketsiz yaşam sürenler ve yüksek tansiyonu bulunanların yüksek risk taşıdığını dile getiren Akçura, gebelikte diyabet geçirmiş olmanın da sonraki yıllarda hastalık riskini artırdığını kaydetti. Amerikan Diyabet Derneğinin 2026 yılı önerilerine göre diğer risk faktörleri bulunmasa bile erişkinlerde diyabet taramasına 35 yaşında başlanması gerektiğini aktaran Akçura, fazla kilolu veya obezitesi olan ve ek risk faktörü taşıyan kişilerde ise daha erken yaşlarda tarama yapılması gerektiğini vurguladı.

        Tip 2 diyabetin önlenmesinde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve uygun vücut ağırlığının korunmasının büyük önem taşıdığını bildiren Akçura, haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş gibi orta yoğunlukta hareket edilmesi, dengeli beslenilmesi ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini ifade etti. Diyabet yönetiminin kan şekeri ölçümüyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Akçura, "Göz, böbrek, sinir ve ayak sağlığının değerlendirilmesi; kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin izlenmesi de bakımın önemli parçalarıdır. Düzenli takip ve zamanında tedavi, diyabete bağlı sağlık sorunlarının önlenmesine veya ilerlemesinin yavaşlatılmasına yardımcı olur" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Petkimspor'un konuğu Türk Telekom
        Petkimspor'un konuğu Türk Telekom
        Karşıyaka filede İBB Spor'u ağırlıyor
        Karşıyaka filede İBB Spor'u ağırlıyor
        Onur Efe, Gaziemirspor'a golle döndü
        Onur Efe, Gaziemirspor'a golle döndü
        Karşıyaka potada 3'te 3 için Bandırma'da
        Karşıyaka potada 3'te 3 için Bandırma'da
        Altekma'nın rakibi Alanya
        Altekma'nın rakibi Alanya
        Altay'da oyunculara uyarı
        Altay'da oyunculara uyarı