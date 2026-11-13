Karşıyaka potada 3'te 3 için Bandırma'da

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka yarın Pizzabulls Bordo Bandırma deplasmanında 3'te 3 arayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde 7 maçta 4 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinde hafta içinde uzun takviyesi olarak takıma katılan yeni transfer Cyril Langevine de ilk maçına çıkacak. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Bordo Bandırma 7 haftada 2 galibiyet aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.