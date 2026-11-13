Aliağa FK galibiyet istiyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste deplasmanda İnegöl Kafkas Spor Kulübü'ne 3-2 yenilip evinde Muş Spor Kulübü'yle golsüz berabere kalan Aliağa Futbol, yarın deplasmanda Ankaraspor'la oynayacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Alp Tanırgan'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Art arda yaşadığı kayıpların ardından liderliği kaybeden Aliağa FK haftaya 22 puanla 4'üncü sırada girerken Ankaraspor ise 12 puan toplayıp orta sıralarda yer aldı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste deplasmanda İnegöl Kafkas Spor Kulübü’ne 3-2 yenilip evinde Muş Spor Kulübü’yle golsüz berabere kalan Aliağa Futbol, yarın deplasmanda Ankaraspor'la oynayacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Alp Tanırgan'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Art arda yaşadığı kayıpların ardından liderliği kaybeden Aliağa FK haftaya 22 puanla 4'üncü sırada girerken Ankaraspor ise 12 puan toplayıp orta sıralarda yer aldı.
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