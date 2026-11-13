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        İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
        İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

        Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)- İZMİR merkezli 2 ilde düzenlenen ve 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ile 57 bin ecstasy hapın ele geçirilen operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında 7 yıldır aranan örgüt liderinin de bulunduğu belirtildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik 10 Kasım'da operasyon düzenlendi. İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve 2 bin 120 gram pregabalin ele geçirildi. İlk gün 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında örgüt liderliği yaptığı belirtilen, 7 yıldır 13 ayrı suçtan aranan ve 272 suç kaydı bulunan şüphelinin de olduğu bildirildi. Şüphelinin Menderes ilçesinde saklandığı evde yakalandığı belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

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