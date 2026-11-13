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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri HABAŞ işçilerine telefon yasağı Telefonlarını bırakmak istemeyen işçilerle fabrika yetkilileri arasında arbede

        HABAŞ işçilerine telefon yasağı Telefonlarını bırakmak istemeyen işçilerle fabrika yetkilileri arasında arbede

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken, işçilerle yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        HABAŞ işçilerine telefon yasağı Telefonlarını bırakmak istemeyen işçilerle fabrika yetkilileri arasında arbede

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken, işçilerle yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

        Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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        Telefon yasağı sonrası sabah vardiyasındaki işçiler içeri girmedi

        İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

        Eylem sırasında yaşanan gerginlikte arbede çıktı

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        İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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