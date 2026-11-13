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        Patlama öncesi verdiği su molası hayatını kurtardı

        TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 18 işçinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasındaki patlamadan yaralı olarak kurtulan Muharrem Yiri, olaydan dakikalar önce verdiği su molası sayesinde hayatta kaldığını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Patlama öncesi verdiği su molası hayatını kurtardı

        TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 18 işçinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasındaki patlamadan yaralı olarak kurtulan Muharrem Yiri, olaydan dakikalar önce verdiği su molası sayesinde hayatta kaldığını anlattı.

        HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 22 yıldır kaynak işçisi olarak çalışan, patlama sırasında düşmeye bağlı yaralanan 2 çocuk babası 53 yaşındaki Yiri, Aliağa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Yiri, AA muhabirine, patlamanın yaşandığı gün fabrikada 09.20'de bakım mesaisine başladığını söyledi.

        Fabrikada 3 ocağın bulunduğunu belirten Yiri, "Bakım 15 günde bir oluyor. Ocak bölümü bakım sırasında durduruluyordu. Hiçbir şekilde çalıştırılamaz. O anda 100 kişiye yakın insan vardı. Çalışma olacak yerde emniyet şeridi çekiliyor. Ani bir müdahale yapılmaması için mühendisler talimat veriyordu. Ben girmeden önce ustalar arar, 'Muharrem her şey kontrol altında' derdi, biz içeriden çıkmadan faaliyet gösteremezler. Çıktıktan sonra faaliyet başlardı." dedi.

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        Yiri, patlama anına ilişkin şunları kaydetti:

        "Patlama anında ark ocağının bir alt katında, ocaktan havayı çeken borunun içinde bakım yapıyordum. Su molası için çıktım. Suyu içerken patlama oldu, sonrasını hatırlayamıyorum. İçeriden arkadaşlarım koluma girip beni kaldırdılar. Fabrikanın içinde alevler ve dumanlar vardı. Tavandaki vinç eğik vaziyetteydi. Ambulans seslerini duydum, jandarmalar geldi. Çok aşırı sesler ve bağırışmalar vardı. Ölenler arasında arkadaşım Serkan Kurt da vardı. Yıllarca aynı ekmeği paylaştık."

        Yiri, fabrikada kendisinin de yıllar önce kaza atlattığını, dizinden yaralandığını ifade etti.

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        Fabrikada bu büyüklükte bir kazayı ilk kez yaşadığını vurgulayan Yiri, "Ramak kala kurtulan arkadaşlarımız ya da düşerek ölen arkadaşlarım oldu. Böyle büyük bir kazayı 22 yıldır ilk kez gördüm." diye konuştu.

        Şu anda raporlu olduğunu dile getiren Yiri, bir süre memleketi Iğdır'a gideceğini, bundan sonraki çalışma hayatıyla ilgili kararını ondan sonra vereceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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